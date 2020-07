Un medic britanic a alergat 35 km cu masca pe față. Ce a urmat

Tom Lawton este medic la secția de terapie intensivă a Infirmeriei Regale din Bradford, unde tratează pacienți cu Covid-19. Într-o postare pe Twitter el a explicat că a văzut „ce e mai rău din ceea ce poate face coronavirusul“ oamenilor.

Pentru a dezminți mitul promovat tot mai des în ultima vreme, că purtarea măștii reduce nivelul de oxigen și pentru a încuraja oamenii să le poarte când ies din casă, Lawton a decis să alerge până la serviciu și înapoi cu masca pe față.

The mask didn't come off at all (no food or drink) - and oxygen levels were stubbornly 98% every time I checked.

Please feel free to cite this when anyone suggests they're bad for you, and stay safe - and COVID-free.

Thanks! https://t.co/ApgpoOTZCz (n/n)