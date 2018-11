Un jurnalist sirian care sfida grupările islamiste prin transmisiunile sale radio a fost ucis

Raed Fares îşi înfiinţase propriul post de radio, denumit "Radio Fresh", care fusese ţinta mai multor raiduri ale diverselor grupări islamiste care preluau controlul în Idlib.

În 2016, Raed Fares a fost reţinut de gruparea islamistă Frontul al-Nusra, o grupare ce a fost afiliată al-Qaida, mai relatează BBC.

Foto: Luptător al grupării islamiste Jabhat al-Nusra (Frontul al-Nusra)

Postul de radio avea un istoric de sfidare a grupărilor islamiste

În ciuda amenințărilor constante însă, postul sfida în mod constant ordinele venite de la islamiști.

În 2017, gruparea Hayat Tahrir al-Sham (un alt grup afiliat al-Qaida) a cerut postului să nu mai difuzeze muzică. Răspunsul a fost difuzarea unor sunete de animale, precum behăituri de capre sau precum ciripitul de păsărilor.

Foto: Jurnalistul Raed Fares

"Au încercat să ne forţeze să oprim difuzarea de muzică. Aşa că am început să difuzăm animale pe fundal ca un fel gest sarcastic făcut la adresa lor", declarase Raed Fares, în 2017, pentru BBC.

A new tragedy is added to our long tragic record, tens of times I’ve asked him to leave after he was targeted for the first time and then a second time, and now the third brutal terroristic targeting he has been killed. He was stubborn and dismissive, he would simply answer; pic.twitter.com/edymFcBIkC