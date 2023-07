Un jurnalist AFP a fost rănit într-un atac cu dronă în apropiere de Bahmut

Anunțul a fost făcut de reporterii AFP care au asistat la atac, scrie The Guardian, citează news.ro.

Dylan Collins, în vârstă de 35 de ani, este cetăţean american stabilit în Liban, dar se afla în misiune în Ucraina. El a suferit multiple răni provocate de şrapnel în urma atacului, care a avut loc într-o zonă împădurită de lângă Bahmut.

Jurnalistul a fost evacuat la un spital din apropiere, unde este tratat. Medicii au declarat că viaţa nu-i este în pericol. El este conştient şi vorbeşte cu colegii, a precizat AFP.

„Investigăm toate circumstanţele din spatele acestui incident. Gândurile noastre sunt alături de Dylan şi de cei dragi lui”, a transmis directorul pentru Europa al AFP, Christine Buhagiar.

Dylan Collins lucra pentru agenţia internaţională de ştiri din 2018 şi în prezent este coordonatorul video pentru Liban şi Siria. El a făcut călătorii regulate în Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie anul trecut.

A short edit from my @AFP video on a group of young Ukrainians bringing a vibe to the reconstruction process https://t.co/OC4zr2TYWJ