Un jurnalist a fost lovit de un copac în timp ce relata în direct despre uraganul Ian din Florida. VIDEO

Jim Cantore, un meteorolog care lucrează la The Weather Channel din SUA, lucra în orașul Punta Gorda din Florida când a experimentat adevărata putere a uraganului.

În timp ce era în direct, Cantore a experimentat rafale de vânt de 110 mph, remarcând: „Da, asta este extrem”, în timp ce stătea în mijlocul străzii.

Din senin, o ramură de copac a zburat către el și l-a lovit, stârnind îngrijorare din partea celor care se aflau lângă camera de filmat, potrivit Metro.

Reporterul a folosit un indicator stradal pentru a încerca să se mențină stabil, recunoscând că era dificil să stea în picioare fără ca vântul să-l doboare din nou.

