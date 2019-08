Un iranian condamnat la închisoare pe viață a fugit în Canada, păcălind autoritățile

"Canada salută anunţul că Saeed Malekpour a ajuns la familia sa din Canada", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe canadian într-un comunicat transmis AFP sâmbătă seara.

Fără să poată oferi mai multe detalii din "motive de confidenţialitate", purtătorul de cuvânt a menţionat că Ottawa a pledat ''pentru eliberarea domnului Malekpour'', care este rezident permanent al Canadei. "Suntem fericiţi că el se află acum în Canada", a adăugat oficialul.

"Acestui individ i s-a interzis să părăsească ţara şi aparent a plecat (...) prin reţele neoficiale", a declarat la rândul său purtătorul de cuvânt al Autorităţii judiciare iraniene, Gholamhossein Esmaili, la televiziunea oficială, ca reacţie la informaţiile despre fuga din Iran a lui Saeed Malekpour.

"Acest individ a fost condamnat la închisoare pe viaţă şi a executat o pedeapsă de peste 11 ani", a declarat Esmaili, citat de Mizan Online, agenţia de ştiri a autorităţii judiciare.

"El a primit o permisie de trei zile (la 20 iulie) şi la sfârşitul acestei perioade nu a revenit la închisoare", a spus el.

”Coşmarul s-a încheiat în sfârşit”, a scris sora lui, Maryam Malekpour, vineri seară, pe Twitter, alături de un clip care îl arăta pe fratele ei într-un aeroport.

De asemenea, ea a mulţumit tuturor oamenilor care i-au susţinut în tot acest timp şi Canadei pentru ''leadership''-ul ei.

Breaking: My brother Saeed Malekpour has just arrived to Canada! The nightmare is finally over! Thank you Canada for your leadership. And thank you to every single person who supported us throughout this time.Together we prevailed. ✌ pic.twitter.com/NyfiU65yQ9