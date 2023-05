Un înalt oficial german și-a cerut scuze după ce l-a ironizat pe Zelenski. Ce a spus despre vizita acestuia la Berlin

Zelenski a avut duminică discuţii cu cancelarul german Olaf Scholz, multe zone din centrul Berlinului fiind închise din motive de securitate în timpul vizitei sale, potrivit News.

Winkler, care conduce Asociaţia de Fotbal din Saxonia, în estul ţării, s-a plâns de închiderea drumurilor şi de alte restricţii de securitate, spunând că "cel puţin Memorialul sovietic din Parcul Treptower este încă în picioare deocamdată".

President @ZelenskyyUa is in Berlin today.

There are unprecedented security measures in the city during his visit.

The whole city center is closed off, there are dozens of police cars.

