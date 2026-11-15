Pavel Bolea, din Romford, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru spargere, furt și agresiune, a comunicat Poliția din Kent.

Pe 13 iunie 2026, în jurul orei 9:15, Bolea a mers la Cavell Park Care Home din Maidstone. Și-a parcat mașina la capătul străzii și a încercat mai multe uși ale camerelor rezidențiale de la parter. A găsit în cele din urmă una neîncuiată și a intrat. A fost observat de personal, care i-a cerut să plece. Polițiștii au verificat ulterior imaginile CCTV, care au arătat clar desfășurarea evenimentelor.

Două zile mai târziu, Bolea a fost din nou surprins de camere furând materiale de construcție în valoare de aproximativ 4.000 de lire sterline de pe un șantier din Sydenham, Londra, sosind cu aceeași mașină.

În dimineața zilei de 6 august, Bolea a spart căminul Rowallen Care Home din Romford, Essex. A fost confruntat de o îngrijitoare, care a încercat să îl rețină până la sosirea poliției. El a lovit-o cu pumnii și picioarele de mai multe ori înainte ca un al doilea membru al personalului să intervină. Bolea a încercat să înjunghie a doua victimă cu un pix.

Polițiștii l-au reținut, iar ancheta l-a legat pe Bolea de primul incident prin amprentele lăsate pe mânerul ușii. Individul de 24 de ani, cetățean român, a pledat vinovat și a fost condamnat la Maidstone Crown Court joi, 12 noiembrie.

Ofițerul anchetator, detectivul Celia King, a declarat: „Am obținut o pedeapsă cu închisoarea pentru Bolea după ce ofițeri din trei structuri au acționat rapid pentru a recupera probe valoroase, inclusiv imagini CCTV și date de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare. Bolea a pledat vinovat la prima ocazie, dar a arătat puțină remușcare pentru impactul asupra victimelor sale, inclusiv cei doi angajați pe care i-a agresat în timp ce încercau să protejeze pensionarii vulnerabili de care răspundeau.”