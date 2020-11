Mai mulți comedianți au cumpărat site-ul ”DonaldTrump2024” și îl folosesc pentru a-l umili

Câțiva comedianți americani au profitat de ocazie să înregistreze deja domeniul online DonaldJTrump2024.com, însă, conform indy100.

The Good Liars, un grup de comedianți americani, a cumpărat domeniul online DonaldJTrump2024.com, care ar fi putut fi folosit de președintele american în funcție pentru o posibilă viitoare campanie. Aceștia îl folosesc pentru a îl umili pe Trump.

Adresa web direcționează utilizatorii către o pagină în care este arătat un citat ironic atribuit lui Trump – „Am pierdut alegerile din 2020”, alături de o fotografie cu acesta coborând dintr-un elicopter și salutând un militar american.

What else should we do with https://t.co/7NxQkh5wBO? https://t.co/W3Zh1vFXRp