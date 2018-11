Un fost soldat al Yakuza povestește cum a scăpat de lumea mafiei. ”Am urcat din Iad în Rai”

Reintegrarea în societate este anevoioasă pentru japonezii care aleg să se rupă de mafie, temuta Yakuza.

Mai ales că vor purta, probabil, toată viața stigmatul unei lumi întunecate, unde se ocupau de șantaj, trafic de tot felul, chiar și crimă. O agenție de impresariat îi ajută pe unii dintre ei să-și schimbe viața prin film şi teatru. Foștii mafioți își joacă propriile roluri.

Poate părea un interviu de angajare obişnuit. Dar unii dintre acești japonezi îşi pot trece în CV: spălare de bani, şantaj, chiar şi crime cu violenţă. Foştii mafioţi au venit să dea probe pentru un film în care şi-ar interpreta propriile roluri.

Ryiuichi Baba poartă încă stigmatele mafiei. De 6 ani a părăsit acea lume infamă. Şi acum, prin actorie, îşi caută un scop în viaţă şi un loc în societate. ”Mă simt de parcă am urcat din Iad în Rai”, spune el.

Acest om a fost timp de 20 de ani un "soldat al Yakuza". Actoria nu este un mod de a-şi câştiga existenţa, pentru că are o afacere în domeniul informaticii şi chiar propriul canal pe YouTube. ”Cât timp am făcut parte din mafia simțeam că nu am niciun fel de control asupra destinului meu. Acum simt că am renăscut.”, spune el,

Totuși, cei ca Ryiuichi Baba primesc tot rolurile negative în film. Prezintă publicului larg lumea întunecată a Yakuza, cu ritualuri nescrise și ierahii stricte.

Nu e deloc simplu să se reintegreze într-o societate care le-a pus eticheta de "oameni ai mafiei". Foștii mafioți vor să ştie că există loc pentru mântuire. Chiar și pentru cei cu un trecut negru.

