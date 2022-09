Un fost ministru al apărării Poloniei, Radek Sikorski, susține că SUA au sabotat conductele Nord Stream: ”Mulțumesc”

”Mulțumesc, SUA”, a scris Sikorski pe Twitter.

Potrivit Forbes, Sikorski a fost ministru al apărării naționale în Polonia în perioada 2005 - 2007 și, anterior, a fost ministru adjunct al apărării naționale și ministru adjunct al afacerilor externe. În prezent, el este membru ales în Parlamentul European.

Secretarul de stat al Poloniei, Stanisław Żaryn, a denunțat afirmația lui Sikorki pe Twitter drept „#propaganda rusă”, numind-o „o campanie de calomnie împotriva Poloniei, SUA și Ucrainei”, acuzând Occidentul de agresiune împotriva conductelor #NS1 și #NS2.

”Autentificarea minciunilor rusești în acest moment pune în pericol securitatea Poloniei. Ce act de iresponsabilitate grosolană!” - a reacționat acesta.

Russian #propaganda instantly launched a smear campaign against Poland, the US and Ukraine, accusing the West of aggression against #NS1 and #NS2.

Authenticating the Russian lies at this particular moment jeopardizes the security of Poland.

What an act of gross irresponsibility! pic.twitter.com/S9YJKRCv9B