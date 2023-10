Un fost deputat pro-rus din Ucraina a fost împușcat. Este la terapie intensivă

Vladimir Rogov, oficial instalat de forţele ruse în partea de sud a regiunii Zaporojie care se află sub controlul Moscovei, nu a precizat unde anume s-a desfăşurat incidentul.

„Oleg a fost împuşcat", a anunţat Rogov pe Telegram, menţionând că starea acestuia este „foarte gravă" şi se află la terapie intensivă.

El a făcut apel la credincioşi să se roage pentru Ţariov.

Unele surse au indicat anul trecut pentru Reuters că Rusia l-ar fi avut în vedere pe Oleg Ţariov pentru a conduce un guvern-marionetă la Kiev, după invazia forţelor ruse din 24 februarie 2022.

Fostul deputat ucrainean a respins în ce-l priveşte această posibilitate în momentul când a scris despre ea cotidianul Financial Times, citând serviciile de informaţii americane, înainte de invazie. Acesta a declarat atunci pentru Financial Times că ideea în sine i se pare „caraghioasă", întrucât el nu are decât o afacere în domeniul wellness, „insuficient de importantă", în Crimeea.

Oleg Ţariov a fost membru al parlamentului ucrainean şi apoi preşedintele parlamentului din „Novorosia", entitate formată după ce separatişti susţinuţi de ruşi din estul Ucrainei s-au revoltat şi au început să lupte împotriva forţelor ucrainene, în 2014

