Un fost colonel al armatei ruse își contrazice declarațiile despre forța Ucrainei după doar o zi

Declarațiile lui Mikhail Khodarenok vin la doar o zi după ce acesta a criticat operațiunile militare ale Rusiei în țara vecină, spunând că situația trupelor trimise de Kremlin „se va înrăutăți”.

„Când oamenii vorbesc despre Ucraina dobândind abilitatea de contraatac, este o mare exagerare. Și în ceea ce privește acțiunile comandamentului nostru suprem, avem toate motivele să credem că implementarea acestor planuri va oferi Ucrainei o surpriză neplăcută în viitorul foarte apropiat,” a spus el, conform CNN.

Acesta a mai spus că ar fi imposibil pentru forțele armate ucrainene să obțină supremație aeriană în următoarele luni.

În ceea ce privește supremația navală, colonelul a adăugat: „Câtă vreme Flota Mării Negre a noastră este în Marea Neagră, abilitatea Flotei Mării Negre a Ucrainei de a avea supremație este ieșită din discuție”.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk