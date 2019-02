Un elicopter s-a prăbușit într-un complex ONU. Sunt 3 morți și 10 răniți

Elicopterul, potrivit comunicatului, transporta 23 de pasageri în momentul prăbuşirii care a avut loc sâmbătă în interiorul complexului Forţei interimare de securitate a Naţiunilor Unite pentru Abyei (FISNUA), „ucigând trei dintre membrii echipajului său", informează AFP și DPA, citate de Agerpres.

UNISFA helicopter crash in UN Compound in Abyei,Sudan while landing. 4 passengers reportedly killed in incident pic.twitter.com/JZpZrLqetv