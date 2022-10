Un deputat din partidul lui Putin a dat cu mașina peste un copil de 6 ani, apoi a fugit de la locul accidentului | VIDEO

Imediat după accident, care a avut loc în regiunea Novosibirsk, parlamentarul a coborât din maşină, s-a apropiat de minor, s-a uitat la el, apoi a plecat de la fața locului. Serghei Mamontov nu s-a deranjat nici măcar să sune la ambulanță.

In the Novosibirsk region, a deputy from the Putin's party "United Russia" Sergey Mamontov ran over a child

What do you think the deputy did? Сall an ambulance? No, the deputy fled the scene, and the child is now in intensive care with a broken hip and head injury. pic.twitter.com/XK73GrbWrp