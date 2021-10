Un deputat britanic a fost înjunghiat de mai multe ori, într-o biserică

Incidentul a avut în timp ce acesta participa la o activitate la o biserică din Essex, conform Sky News.

Deputatul conservator de 69 de ani a primit primul ajutor la fața locului, dar nu se cunosc prea multe detalii despre starea sa de sănătate.

Traficul din zonă a fost oprit pentru mai mult timp.

Pe rețelele sociale au aparărut imagini cu polițitiștii și ambulanțele de la fața locului. Câteva persoane au scris că politicianul a fost înjunghiat, dar tot fără să ofere prea multe detalii.

Something big going on outside Belfairs Methodist Church on Eastwood Road North near the Woodcutters ???? Police, ambulances and air ambulance!! Apparent stabbing!! @Essex_Echo @YourSouthend pic.twitter.com/VQ4vKpR2qX