Un cutremur de magnitudinea de 6,1 grade s-a produs China. VIDEO

Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 17.00 (12.00, ora României), la o adâncime estimată de 17 kilometri, iar epicentrul a fost localizat în cantonul Lushan, o zonă rurală în care se află locunţe, conform AFP.

Seismul a fost resimţit în mai multe oraşe din provincie, inclusiv în capitala regională Chengdu, situată la aproximativ 100 de est, potrivit unor comentari postate pe reţeaua de socializare Weibo, conform News.ro.

Institutul american de geofizică, USGS, evaluează intensitatea cutremurul la 5,9, iar epicentrul la zece kilometri adâncime.

Sichuan, o provincie muntoasă, cunoscută în lume prin rezervaţiile de panda, este afectată, în general, de câteva cutremure pe lună, de diverse intensităţi.

În septembrie, trei persoane au murit în această provincie, într-un cutremur la mică adâncime, iar cel puţin 10.000 de persoane au fost deplasate.

În mai 2008, un seism foarte puternic, de magnitudinea 7,8, s-a soldat cu 87.000 de morţi sau dispăruţi, tot în Sichuan.

A 6.1-magnitude #earthquake jolted Ya'an, Southwest China's #Sichuan Province on Wednesday afternoon.

more than 200 rescuers have been dispatched to the epicenter and over 1,100 more rescuers from across the province are standing by. pic.twitter.com/BH73D6oNIy