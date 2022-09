Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a lovit Taiwanul. A fost declanșată o alertă de tsunami VIDEO

U.S. Geological Survey a măsurat cutremurul cu magnitudinea 7,2 şi la o adâncime de 10 km.

Presa din Taiwan a declarat că o clădire joasă care găzduia un magazin de proximitate s-a prăbuşit, în timp ce cel puţin un vagon a deraiat într-o staţie de pe coasta de est.

Nu este clar dacă există victime.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din SUA a emis un avertisment în Taiwan după cutremur. Se spune că valuri de tsunami periculoase sunt posibile la 300 km de epicentru, de-a lungul coastelor Taiwanului, conform news.ro.

Agenţia meteorologică din Japonia a emis o avertizare pentru valuri de tsunami de 1 metru pentru o parte a prefecturii Okinawa, în urma cutremurului.

An earthquake of magnitude 7.2 hit off the coast of Taiwan#Taiwan #earthquake pic.twitter.com/PIvBdJRk8k