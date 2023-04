Un copil din SUA a furat o mașină, apoi a provocat un accident în care o persoană a murit, iar alte zece au fost rănite

Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 16:25, în Woodland, California, conform autorităților locale.

Un ofițer de poliție a observat o mașină - despre care, ulterior, s-a aflat că fusese furată - condusă „neregulamentar” de un băiat de 13 ani, informează NBC News.

Omul legii a încercat să oprească mașina, dar nu a reușit acest lucru. Din acest motiv, polițistul a pornit într-o urmărire scurtă a vehiculului, a anunțat Departamentul de Poliție Woodland.

Urmărirea s-a încheiat cu un accident mortal, care a avut loc într-o intersecție.

„Mașina s-a ciocnit cu alte două vehicule, provocând izbucnirea unor incendii la două dintre ele”, a precizat poliția americană.

