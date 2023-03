Un copil de 3 ani a murit subit în timp ce se uita la desene animate, din cauza „ucigașului tăcut”

Părinții băiețelului au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului s-a deplasat o echipă de intervenție. Medicii au încercat din răsputeri să îl salveze pe micuț, însă nu au reușit și au declarat decesul, scrie The Sun.

Familia băiețelului de doar 3 ani spune că micuțul nu prezenta niciun simptom înainte de a muri subit. Cu doar câteva zile înainte de această tragedie, mama lui Theo aflase că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Our son, 3, collapsed and died while watching cartoons https://t.co/0SQ1n8MXMl