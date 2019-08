UN CEO american a demisionat în urma relaţiei sale cu spioana rusă Maria Butina

Amanta sa, Maria Butina, care a ţinut prima pagină, a fost condamnată, la sfârşitul lui aprilie, la 18 luni de închisoare, de un tribunal de la Washington, cu privire la faptul că s-a infiltrat în aparatul politic american prin intermediul legăturilor sale cu puternicul lobby al armelor de foc NRA. Inculpată de ”complot” în vederea ”promovării intereselor Rusiei”, Butina a fost arestată în iulie 2018, scrie News.ro.

Patrick Byrne, the CEO of Overstock $OSTK, has More to Say about Maria Butina, the FBI ... and Don Jr https://t.co/Tf1OE8qZS9 pic.twitter.com/uBnOEDSbw5