Un centru comercial din Kiev a fost lovit de o rachetă. Șase persoane au murit și mai multe case au fost distruse

Twitter

Cel puţin şase persoane au murit într-un bombardament la Kiev, capitala Ucrainei, în noaptea de duminică spre luni, a constatat un jurnalist al AFP, într-un moment în care forţele ruse încearcă în continuare să încercuiască oraşul.

Şase cadavre erau întinse luni dimineaţă în faţa centrului comercial Retroville, în nord-vestul Kievului, potrivit unui jurnalist al AFP.

#Ukraine A powerful explosion in Kyiv - according to preliminary information, a missile hit a shopping centre pic.twitter.com/svO1vTSSHd — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 20, 2022

Locul a fost lovit de o rachetă foarte puternică, ce a pulverizat maşini şi a lăsat în parcare un crater de câţiva metri lăţime în faţa unui imobil de zece etaje carbonizat şi din care încă ieşea fum.

Fires in #Kyiv. According to preliminary information, a shopping center is on fire. pic.twitter.com/4OaIZ6znpM — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022

Toată partea de sud a acestui imens centru comercial a fost distrusă, la fel ca un club de fitness din parcare, a constatat un reporter al AFP. Pe o porţiune de sute de metri pot fi văzute moloz, vehicule distruse şi fiare contorsionate.

Luni dimineaţă, pompierii şi militarii încercau să vadă dacă sub dărâmături se mai află şi alte victime.

Citește și Slovenia îşi va trimite diplomaţii înapoi la Kiev, anunţă premierul Jansa

Autoritatea de apărare civilă a precizat luni dimineaţă pe Facebook că cel puţin patru persoane au murit, potrivit DPA.

Primarul oraşului, Vitali Kliciko, a spus că mai multe clădiri rezidenţiale din cartierul istoric Podilski au fost avariate şi au luat foc, alături de centrul comercial din zonă.

În cursul nopţii, echipele de salvare au transmis că "tiruri inamice" au provocat un incendiu pe mai multe etaje ale centrului comercial, situat în cartierul Podilski.

❗️ Rescuers pulled a man out from under the rubble in #Kyiv. pic.twitter.com/ORGRxxK09Q — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022

Ele au publicat imagini de la o cameră de supraveghere, care arată o explozie enormă şi un nor în formă de ciupercă, urmate de o serie de deflagraţii mai mici.

Locuitorii dintr-un imobil vecin, ale cărui ferestre au fost sparte de explozie, au spus că au văzut un lansator de rachete mobil în apropierea centrului comercial cu câteva zile în urmă.

O deflagraţie enormă a zguduit întregul oraş în timpul atacului, potrivit unor jurnalişti ai AFP.

Kievul a fost lovit de o serie de atacuri săptămâna trecută, între care unul asupra unui bloc de apartamente, duminică, soldat cu cinci răniţi.