Un camion plin cu migranți a căzut într-un canal, în Turcia. Sunt cel puțin 19 morți. FOTO

Vehiculul, un camion, conform primelor informaţii, circula din Aydin spre Izmir, coasta de vest a Turciei, când a părăsit brusc carosabilul şi s-a răsturnat, căzând în albia unui râu, de la o înălţime de aproximativ 20 de metri.

Nu se cunoaşte naţionalitatea migranţilor. Aparent, aceştia se îndreptau spre coastă, probabil spre peninsula Dilek, de unde până la insula grecească Samos nu sunt decât câţiva kilometri.

Televiziunea turcă a difuzat imagini cu rămăşiţele camionului ars în albia râului, lângă care acţionau echipele de salvare. Primul bilanţ al victimelor consemna 15 morţi, dar acesta a fost apoi revizuit în creştere la 19 morţi şi 11 răniţi.

Turcia este un important punct de tranzit pentru migranţii din Orientul Mijlociu, Asia şi Africa şi care încearcă să ajungă în Europa prin Grecia.

Un milion de migranţi au trecut din Turcia în Grecia în 2015, provocând o criză care s-a încheiat cu un acord între UE şi Ankara. De atunci, numărul de migranţi care au parcurs această rută a scăzut drastic, însă în Grecia s-au înregistrat aproape 25 000 de sosiri de la începutul anului, iar 118 persoane au pierit în această călătorie

Turkey migrants: Lorry crash in Izmir 'kills 15' https://t.co/SyCjrZJHs9

Accidentul s-a petrecut pe o autostradă, între oraşele Aydin şi Izmir.

Sâmbătă, un alt accident grav în care au fost implicaţi migranţi s-a petrecut în Grecia.

Lorry carrying #migrants overturns in Izmir #Turkey, killing at least 15 - Turkish media pic.twitter.com/YIS1yU4AOy