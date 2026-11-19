Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va afirma că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România.

„Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”, se arată în comunicat.

De asemenea, președintele României va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune, precizează sursa citată.

Participarea lui Nicușor Dan la reuniunea Coaliției de Voință are loc în contextul în care, în ultimele săptămâni, Marea Neagră a fost scena mai multor atacuri, iar incidentele au readus în atenție riscurile de securitate la care sunt expuse țările din regiune, inclusiv România.

Președintele îl înlocuiște pe premier la reuniunea de la Berlin

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat că decizia ca președintele României să participe la reuniunea „Coaliției de Voință”, de la Berlin, în locul premierului, a fost luată în urma unui dialog între Administrația Prezidențială și Guvern.

Întrebat dacă președintele i-a cerut premierului să facă un pas în spate pentru a merge el la Berlin, Cărbunaru nu a confirmat existența unei astfel de solicitări. A evitat să ofere detalii despre modul în care s-a ajuns la această decizie și a insistat că alegerea a fost făcută prin dialog și schimb de opinii, pentru identificarea celei mai bune formule de reprezentare a României. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului nu a putut preciza când a fost luată decizia ca președintele să participe la reuniune în locul premierului.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune. Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.