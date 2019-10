Momentul în care un bloc de 7 etaje se prăbușește în Brazilia. VIDEO

"Opt persoane au fost scoase de sub dărâmături. Din nefericire, una era moartă. Sunt alte zece persoane pe care familiile lor nu au reuşit să le localizeze", a explicat jurnaliştilor colonelul din serviciul de pompieri Cleyton Bezerra.

Um vídeo enviado por um internauta mostra momentos após o desabamento de um prédio de sete andares no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/AGsMLmeH0O