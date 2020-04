Un bărbat ține concerte la acordeon pentru vecinii săi. „Ce poate fi mai normal”

Una dintre cele mai neplăcute părţi ale carantinei forţate, în care sunt nevoiţi să trăiască milioane de oameni din ţările afectate de epidemie, este, fără doar şi poate, obligaţia de a sta acasă.

Un american din New York a găsit soluţia pentru a mai scăpa de plictiseală şi, în acelaşi timp, să-şi distreze vecinii: ţine concerte de acordeon pe scările din faţa casei.

Paul Stein este unul dintre milioanele de new-yorkezi care, de nevoie, stau de câteva săptămâni izolaţi în propriile locuinţe din cauza pandemiei. De o vreme, a început să ţină concerte în aer liber, pe prispă din faţa casei.

Omul povesteşte că a fost inspirat de italienii şi de francezii pe care i-a văzut la ştiri că ies la ferestre şi cântă împreună.

Paul Stein, accordenist: "Aşa mi-a venit ideea... în Franţa şi Italia au ferestre şi balcoane, noi avem verande. Şi ce poate fi mai normal, în Brooklyn, decât să stai pe verandă şi să socializezi cu vecinii?"

Cântăreţul de ocazie îşi face numărul pe treptele care duc la intrarea în locuinţa sa. Cântă, de obicei, în jurul orei 7 seara - momentul din zi în care new-yorkezii lasă treburile cotidiene, şi ies la ferestre şi în faţa caselor, pentru a-i aplauda pe medicii şi pe asistentele din prima linie a luptei cu noul coronavirus.

Paul Stein: "Am 71 de ani şi am fost un activist toată viaţa. Şi încă din 1972 am fost un activist pentru sănătate şi pentru siguranţă, aşa că e foarte frustrant pentru mine să fiu consemnat la domiciliu."

În ultimele săptămâni, acordeonistul amator a organizat mai multe concerte de câte 45 de minute pe treptele casei. În vremuri normale, vecinii poate nu ar fi fost atât de receptivi, dar de data aceasta au fost încântaţi de spectacol.