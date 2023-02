Un bărbat și-a cărat pe umeri soția decedată, după ce au fost abandonați pe marginea drumului de un șofer | FOTO

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Odisha, un stat din estul Indiei, a mers câțiva kilometri pe jos cărând pe umeri trupul soției sale care murise.

Femeia a murit în mașină, în timp ce se întorcea de la un spital din Andhra Pradesh, de unde a fost externată. Medicii l-au sfătuit pe soțul femeii să o ducă acasă pentru că nu răspundea la tratament.

Cei doi aveau de parcurs o distanță de aproximativ 100 de kilometri până acasă. Femeia nu a mai rezistat și a murit pe drum, în mașină.

Șoferul care îi ducea pe cei doi acasă a refuzat să mai continue drumul și l-a lăsat pe bărbat și pe soția sa decedată pe marginea drumului, în satul Chelluru, la 80 de kilometri distanță de destinație.

Pentru că nu a avut de ales, Samulu Pangi și-a luat soția pe umeri și a început să meargă spre casă. El a cărat trupul neînsuflețit al femeii kilometri întregi, conform India Today.

Poliția l-a reperat pe bărbatul care își căra în spate soția decedată, iar agenții au chemat o ambulanță care să transporte cadavrul femeii acasă.

#APPolice helps Odisha man who is carrying his wife's dead body on his shoulders:On 8/2/2023,a woman from #Odisha was admitted in Private hospital in Visakhapatnam. As doctors said,there is no chance of survival,her husband hired an auto to take her to Saroda(V), Koraput(D).(1/3) pic.twitter.com/jHURjMJgHE