Petrolul rusesc ajunge în continuare în Occident. India îl cumpără ieftin și îl procesează pentru SUA și Europa

Cu toate acestea, autorităţile de la New Delhi nu sunt criticate pentru că ajută la atingerea celor două obiective principale ale Occidentului: diminuarea veniturilor Moscovei din energie şi evitarea unui şoc de aprovizionare a pieţei petroliere. Pe măsură ce Europa majorează sancţiunile, India va deveni din ce în ce mai importantă pe piaţa mondială a petrolului.

"Oficialii Trezoreriei americane au două obiective principale: să menţină piaţa bine aprovizionată şi să lipsească Rusia de veniturile din petrol. Sunt conştienţi că firmele petroliere din India şi China pot câştiga foarte mult din cumpărarea de ţiţei rusesc ieftin şi să exporte produse rafinate la preţurile de pe piaţă. Şi sunt de acord cu asta", spune Ben Cahill, analist la centrul american de reflexie Center for Strategic and International Studies.

Potrivit firmei de analiză Kpler, luna trecută India a livrat aproximativ 89.000 de barili de benzină şi motorină pe zi către New York, cele mai mari cantităţi din ultimii patru ani. De asemenea, exporturile de motorină spre Europa au urcat la 172.000 de barili pe zi în luna ianaurie, cel mai ridicat nivel de după luna octombrie 2021.

Importanţa Indiei ar urma să crească după ce noile sancţiuni impuse de UE pentru exporturile ruseşti de produse rafinate vor intra în vigoare duminică. Acest embargou va elimina cantităţi mari de motorină de pe piaţă şi mai mulţi consumatori, în special din Europa, se vor îndrepta spre companiile de rafinare din Asia pentru a acoperi decalajul de aprovizionare. Asta va face petrolul rusesc şi mai atractiv pentru India, care se bazează pe importuri pentru a-şi acoperi 85% din necesarul de petrol.

"India este un exportator net de produse rafinate şi o mare parte din cantităţi vor merge în Occident pentru a rezolva situaţia tensionată actuală. Este foarte clar că o pondere mare din materia prima pentru aceste produse provine din Rusia", spune Warren Patterson, analist la ING Groep NV.

Conform normelor UE, cel mai probabil India operează în limitele regulilor. Atunci când ţiţeiul rusesc este procesat în carburanţi într-o ţară din afara blocului comunitar, produsele rafinate pot fi livrate către UE pentru că nu sunt considerate de origine rusească.

Grupul statelor puternic industrializate vrea să reducă veniturile Moscovei dar în acelaşi timp sunt interesate ca petrolul şi produsele rafinate ruseşti continuă să ajungă pe piaţa mondială, susţine Serena Huang, analist la Vortexa Ltd. O componentă crucială a acestui mecanism este un plafon de preţ pentru ţiţeiul rusesc. India nu a anunţat public dacă respectă sau nu plafonul dar sancţiunile occidentale au dus la ieftinirea petrolului rusesc sub plafonul de 60 de dolari pe an.

Un purtător de cuvânt al Consiliul de Securitate Naţională din SUA a spus că plafonul de preţ a fost introdus pentru ca ţări precum India să poată continua să menţină aprovizionarea pieţei de energie, limitând în acelaşi timp veniturile Kremlinului.

"Disponibilitatea Indiei de a cumpăra mai mult petrol rusesc la preţuri mici este o caracteristică centrală, nu o greşeală, în planul statelor occidentale de a impune sancţiuni economice lui Putin fără a avea ele de suferit", spune Jason Bordoff, director la Center on Global Energy Policy din cadrul Universităţii Columbia şi fost consilier în cadrul administraţiei Obama.

Dată publicare: 05-02-2023 14:44