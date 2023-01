Bad Salsa, al doilea Golden Buzz de la „Românii au talent 2023”. Smiley și Bartoș au apăsat din nou butonul auriu

Bad Salsa este un duo indian de dansuri salsa care și-a câștigat faima după ce a luat trofeul în cel de-al patrulea sezon de la India's Got Talent.

Cei doi membri s-au antrenat la ”The Bivash Academy of Dance”, care este una din cele mai prestigioase academii de dans din India. Acolo s-au cunoscut și au început să concureze în competiții naționale de dans din India sub numele de Bad Salsa.

Pe plan internațional, duo-ul a participat și la emisiunea ITV Britain's Got Talent: The Champions și la cel de-al cincisprezecelea sezon al emisiunii NBC America's Got Talent, unde au fost finaliști.

Cei doi se antrenează între 8-12 ore pe zi. Ei nu numai că urmează un program foarte strict, ci și o dietă la fel de strictă.

Dansatorii i-au uimit pe jurați cu mișcările și acrobațiile lor. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat pentru a doua oară butonul de Golden Buzz.

