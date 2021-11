Un bărbat și-a amputat picioarele sub roțile unui tren pentru a încasa o asigurare uriașă

StirilePROTV

Un bărbat maghiar a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că și-a amputat propriile picioare sub roțile unui tren, în încercarea de a încasa prime de asigurare de aproape 3 milioane de euro.

„Mi se pare interesantă decizia, bineînțeles că nu mă așteptam la asta, sunt dezamăgit! Trebuie să merg până la capăt, pentru că nu este corect, iar instanța trebuie să vadă asta”, a spus Sandor Cs, conform Blikk.

Bărbatul lucra în domeniul energii termice și instala centrale electrice în țară și în străinătate. Dar de când a fost imobilizat într-un scaun cu rotile, a trebuit să-și ia adio de la muncă.

„Studiez dreptul, iar asta îmi umple viața de zi cu zi”, a adăugat Sandor.

De asemenea, a fost obligat să facă acest lucru din cauza procesului prelungit.

„De-a lungul a șapte ani, am participat la peste 130 de termene. Vreau să-i ajut și pe alții mai târziu pentru ca avocații din companiile multinaționale să nu poată profita de ei. Viața mea este practic distrusă! De la accident nu am reușit să obțin echipamentul medical necesar și nici să primesc tratamentele de reabilitare necesare, așa că în corpul meu s-au dezvoltat probleme permanente de gât, talie și coloană”, a mai povestit bărbatul.

Potrivit lui, soția îl sprijină în toate, dar este o povară îngrozitor de mare.

Accidentul a avut loc în data de 30 iulie 2014. Sandor Cs susține că pe marginea drumului se aflau nișțe bucăți de sticlă, iar el a alunecat pe ele, așa că a intrat sub tren. Ambele picioare ale bărbatului au fost amputate de la genunchi în jos.

Judecătorul a analizat declarația bărbatului și cazul și susține că Sandor și-a amputat picioarele de la genunchi, după ce le-a pus singur pe linie în urmă cu șapte ani. Totodată, instanța a descoperit că bărbatul încheiase 14 polițe de asigurare de viață în anul dinaintea incidentului.

„Mult timp după accident, m-am întrebat cu ce am greșit. A devenit cu adevărat clar când anchetatorii au reluat și au reconstruit evenimentele de pe platformă. Mi-am dat seama că nu sunt eu de vină pentru că protocolul precizează că trenul nu avea voie să pornească atunci. Instanța ma acuză de infracțiuni pe constatări neviabile! Am fost dezamăgit de justiție! De 13 ori am fost examinat de un expert psihiatru. Psihiatrii au spus că nu m-aș fi putut răni singur, dar judecătorul nu a luat asta în considerare”, a mai povestit Sandor.