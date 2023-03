Un bărbat a intrat cu maşina într-o mulţime de oameni pe aeroportul Koln - Bonn din Germania

Incidentul a avut loc într-o parcare a aeroportului Koln - Bonn din Germania. Bărbatul, care conducea o maşină închiriată, a rănit ''cinci sau şase'' persoane, a precizat un purtător de cuvânt.

Potrivit polițiștilor, bărbatul ar avea probleme psihice.

„Se pare că bărbatul a condus intenţionat spre mai multe mașini și spre pietoni, care l-au putut evita la timp. Momentan vorbim despre mai mulți răniți”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al poliției locale.

Suspectul de 57 de ani a fost reţinut şi dus la un spital din Koln, urmând să fie internat într-o secţie închisă de psihiatrie,

De asemenea, printre victime se află și doi polițiști, care au fost răniți în timp ce încercau să îl încătușeze pe bărbat.

Car drives into crowd at German airport leaving several injured | World | News https://t.co/CQseBgdkcy