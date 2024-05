Un bărbat a fost salvat la cinci zile după prăbuşirea unei clădiri în Africa de Sud. Bilanţul tragediei a ajuns la 13 morţi

Oficialii locali au precizat într-o declaraţie că din cele 81 de persoane care se aflau la faţa locului când clădirea de cinci etaje s-a prăbuşit, luni, în oraşul George, la est de Cape Town, 13 au fost confirmate ca fiind moarte, 29 sunt în viaţă şi 39 sunt încă de negăsit.

Într-o postare pe X, Winde a spus sâmbătă că supravieţuitorul a fost scos cu succes de sub dărâmături după 116 ore.

După prăbuşirea clădirii, luni, salvatorii au folosit macarale, picamere şi mâinile goale pentru a încerca să ajungă la cei prinşi sub ruine, iar operaţiunile de căutare continuă.

