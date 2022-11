Un bărbat a fost salvat în ultimul moment după ce a căzut pe șine la metrou. VIDEO

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16.00, vineri, la staţia 116th Street din East Harlem. Bărbatul, despre care poliţiştii a spus că a căzut accidental, a fost transportat la spital cu răni la mână şi la spate, conform News.ro.

Ofiţerii Brunel Victor şi Taufique Bokth se aflau în patrulare la metrou când au auzit gălăgie şi ţipete din partea opusă a staţiei, a spus poliţia.

Au alergat pe scări, printr-o ieşire de urgenţă şi pe şine, trăgând bărbatul în siguranţă, cu asistenţa unui trecător care încerca deja să ajute, notează poliţia.

Trecătorii i-au ajutat apoi pe ofiţeri să urce înapoi pe peron, chiar înainte ca o garnitură de metrou să intre în staţie.

"Treaba noastra este să ajutăm oamenii. Nu ne interesează dacă trebuie să ne punem in pericol. De aceea facem această muncă”, a declarat Victor pentru WABC-TV.

Comisarul de poliţie Keechant Sewell i-a lăudat pe ofiţeri într-un tweet, scriind: „Eroismul din NY’s Finest mă uimeşte întotdeauna... Curajul este a doua natură. Alăturaţi-vă mie pentru a saluta aceşti poliţişti grozavi!”

Ofiţerii Victor şi Bokth au fost repartizaţi la staţia de metrou ca decizie a guvernatoarei Kathy Hochul şi a primarului Eric Adams de a consolida securitatea în sistem.

WATCH: #BNNUS Reports.

Video footage shows two New York Police Department (NYPD) officers rescuing a man from subway tracks seconds before a train screeched into the station. The man accidentally fell on the subway tracks in Manhattan on Friday. #NYPD #Manhattan pic.twitter.com/s20wkdbRjZ