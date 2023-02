Un bărbat a cheltuit o avere ca să arate ca o femeie coreeană, dar în final și-a dat seama că vrea să fie tot bărbat

La acea vreme, „transrasialul” în vârstă de 33 de ani cheltuise 64.000 de lire sterline încercând să arate ca o femeie coreeană.

În decurs de câțiva ani, influencerul cu milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram a apelat la operațiile estetice și a suferit 32 de intervenții chirurgicale, inclusiv operații la nas, bărbie și pomeți.

În acest timp, genul, sexualitatea și identitatea rasială a lui Oli au fluctuat, de la bisexual la transsexualitate și până la transsexualitate cu femei coreene, dar în 2022, ceva s-a întâmplat cu el.

„Mi-am dat seama brusc că, cu cât am mai multe operații, cu atât sunt mai nefericit. Obișnuiam să petrec ore întregi în biserică rugându-mă și apoi mi-am dat seama că am făcut o greșeală. A fost o chestiune de a mă mutila și mai mult sau de a mă opri și de a încerca să mă întorc la vechiul eu”, a declarat Oli pentru MailOnline, scrie Daily Mail.

Acum, după un an de la trecerea sa la statutul de bărbat, Oli a devenit o nouă voce surprinzătoare în dezbaterea culturală privind identitatea de gen și operația de schimbare de sex, și a scris o carte despre călătoria sa prin propriul gen.

„O mulțime de oameni au fost foarte amabili cu mine, conservatorii și creștinii. Activiștii trans au fost dezgustători și josnici cu mine, ceea ce au spus a fost oribil. Am fost ținta unor campanii de ură, au încercat să-mi anuleze cartea și mi-au trimis amenințări cu moartea, spunând că ar trebui să fiu ucis cu pietre. Întotdeauna mi-am pus la îndoială identitatea de gen, acum că m-am operat, arătam mai feminină și în 2021 am început să mă gândesc că poate sunt femeie? Așa că mi-am făcut mai multe operații pentru a-mi feminiza fața în cea a unei femei coreene, m-am gândit de ce nu, atât de mulți oameni vor să arate ca Kim K, cum de e așa mare lucru. M-am simțit bine pentru o perioadă de timp. M-am gândit să fac o operație corporală care ar fi ireversibilă și apoi m-am răzgândit. A fost autodistructiv, oamenii care fac această operație cred că este o soluție și că merită să treacă prin durere, dar există o altă cale”, a spus Oli.

De când a spus STOP operațiilor estetice, Oli spune că s-a găsit pe sine și că abia acum înțelege ce l-a dominat timp de 20 de ani.

„M-am născut bărbat, iar când eram copil mă îmbrăcam uneori în costume de fată, cu geantă și tocuri. Prima casetă pe care am cumpărat-o a fost Cher și mă jucam cu Barbie, nu cu Action Man, dar mulți copii fac asta în zilele noastre. Când am devenit adolescent, am fost tachinat și agresat pentru aspectul meu, aveam acnee și un nas mare. Niciuna dintre fete nu voia să se întâlnească cu mine, spuneau că semănam prea mult cu o fată. Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care cred că am dezvoltat dismorfoza corporală și, în cele din urmă, am intrat în depresie”, a mai spus Oli.

Nemulțumirea lui Oli față de corpul și înfățișarea sa l-a împins spre căutarea de soluții, indiferent cât de drastice ar fi fost acestea.

Dată publicare: 26-02-2023 14:54