Un băiat de 16 ani s-a sinucis după ce și-a împușcat mama și doi polițiști. Detalii șocante din anchetă

Scenele șocante au avut loc, joi, într-un apartament din orașul Edmonton, din provincia Alberta.

Polițiștii ajunși la fața locului au fost și ei împușcați și uciși, însă nu există niciun indiciu că ofițerii au tras focuri de armă, potrivit The Guardian.

Tânărul de doar 16 ani a murit împușcându-se, a precizat Dale McFee, șeful serviciului de poliție din Edmonton. Mama acestuia a fost transportată la spital cu răni grave, însă este stabilă și a rămas internată.

Cei doi polițiști uciși aveau 35, respectiv 30 de ani.

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a transmis pe Twitter condoleanțe și sprijin celor dragi și colegilor ofițerilor.

„În fiecare zi, ofițerii de poliție se pun în pericol pentru a menține oamenii în siguranță. Vestea că doi ofițeri de poliție din Edmonton au fost uciși în îndeplinirea datoriei ne amintește de această realitate”, a scris acesta pe Twitter.

Every day, police officers put themselves in harm’s way to keep people safe. The news that two @EdmontonPolice officers have been killed in the line of duty reminds us of that reality. I’m sending my condolences to the officers’ loved ones and colleagues – we’re here for you.