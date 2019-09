Un băiat de 14 ani din SUA şi-a ucis toți cei 5 membri ai familiei. Ce a făcut apoi

Incidentul a avut în cursul nopţii de luni spre marţi, în oraşul Elkmont, a precizat un purtător de cuvânt al Biroului şerifului din comitatul Limestone.

Trei dintre victime au murit pe loc, iar celelalte două la spital, precizează Agerpres, care citează Reuters.

Imediat după crime, adolescentul a aruncat pistolul şi a sunat la poliţie, anunţând că i-a ucis pe toţi cei cinci membri ai familiei sale, în reşedinţa lor, a indicat același purtător de cuvânt, pe Twitter.

UPDATE: The two subjects in critical condition have died. The 14-year old caller was interviewed and confessed to shooting all five members of his family in the residence. He is currently assisting investigators in locating the weapon, a 9mm handgun that he said he tossed nearby.