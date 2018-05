Un avion cu peste 100 de persoane la bord s-a prăbuşit la decolare, lângă Havana. Doar 3 pasageri au supravieţuit

UPDATE 21:45 Avionul a căzut pe un teren agricol din suburbia Santiago de las Vegas, în apropiere de aeroport.

UDPATE 21:25 Trei persoane din avion ar fi supravieţuit, dar au rănit grave, potrivit Granma, cotidianul oficial al Partidului Comunist din Cuba. Preşedintele Diaz-Canel a ajuns la locul tragediei, la câţiva kilometri de Havana.

UPDATE 21:20 Avionul ar fi fost închiriat de Cubana de Aviacion de la linia italiană Blue Panorama.

UPDATE 21:00 Preşedintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat că "este un număr mare de victime, potrivit primelor informaţii". Şeful statului este în drum spre aeroport.

UPDATE 20:35 Presa de stat din Cuba susţine că avionul nu era al unei linii locale, ci al liniei italiene Blue Panorama, şi zbura spre oraşul cubanez Holguin, nu spre Guyana, cum s-a afirmat iniţial. Nu a fost precizat un bilanţ al incidentului şi nu se ştie dacă există victime, dar poliţia, ambulanţa şi pompierii sunt la locul prăbuşirii avionului.

Agenţia Prensa susţine că avionul ar fi aparţinut liniei mexicane Damojh.

Avionul aparţinea unei linii aeriene cubaneze şi ar fi avut 104 persoane la bord. Aeronava, s-ar fi prăbuşit la câteva minute după decolarea de pe Aeroportul Internaţional Jose Marti din Havana.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off ???? #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K