Un avion s-a prăbușit în Elveția, aproape de granița cu Franța. Trei persoane, doi turiști și pilotul, au murit

Avionul decolase de pe aeroportul din La Chaux-de-Fonds, însă la ora locală 10:20 s-a prăbuuşit.

Au decedat pilotul şi cei doi pasageri, potrivit poliţiei regionale, citate de rts.ch, scrie News.ro.

⚡️ Media sources are reporting that a passenger plane crashed in the Neuchâtel Mountains, Switzerland, resulting in several deaths. The exact number of casualties and type of aircraft involved is currently unknown. The incident occurred near… #news https://t.co/pqyvrKQA2r pic.twitter.com/9OqBgOUJid