Un avion s-a prăbușit în Afganistan, într-o regiune care ar fi controlată de talibani

Știrea este în curs de actualizare!

Anunțul a fost făcut de oficiali ai acestei provincii, citați de Reuters.

JUST IN: State-owned Ariana Afghan Airlines plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni - provincial official pic.twitter.com/2gAU3kUeGI

Potrivit Russia Today, zona în care s-a prăbușit avionul ar fi controlată de talibani.

????#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7