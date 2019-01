Un avion nu a mai decolat pentru că un pasager a aruncat monede în motor "pentru noroc"

Potrivit Asia Times, zborul MU5540 de la Anqing la Shanghai nu a mai decolat, după ce piloţii şi mecanicii au văzut cum un pasager aruncă monede în motor. Câţiva bănuţi au fost găsiţi deja pe pistă, apoi mecanicii au început să verifice dacă nu sunt şi alţii, în motor.

Poliţia i-a cerut pasagerului care a făcut gestul să spună câţi bani a aruncat, pentru a uşura căutările, promiţând că nu va păţi nimic, dar nimeni nu a recunoscut fapta. Aeronava a decolat după mai bine de 2 ore.

