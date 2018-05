Un avion militar american s-a prăbușit, în timpul unei misiuni. Cel puțin cinci persoane au murit

Twitter

Un avion-cargo al Armatei Statelor Unite s-a prăbușit, miercuri, în apropiere de o autostradă din Savannah, oraș situat în statul Georgia.

Un oficial al Gărzii Naționale Aeriene a precizat că cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării din Georgia, Desiree Bamba, a precizat că la bordul aeronavei se aflau cel puțin cinci persoane, la momentul prăbușirii, în jurul orei locale 11.30. Cu toate acestea, nu se cunoaște pentru moment numărul total al pasagerilor care se aflau la bord, scroe The Independent.

Video of WC-130 crash in Savannah, Georgia, courtesy of the Savannah Morning News: https://t.co/D0C5ebNdIN — Jeff Schogol (@JeffSchogol) May 2, 2018

Incidentul aviatic a avut loc în apropiere de autostrada 21, cât și de Aeroportul Internațional Savannah. La locul tragediei au sosit pompierii, care au precizat că incidentul nu a afectat zborurile planificate pe respectivul aeroport. Cu toate acestea, traficul rutier a fost restricționat, iar cetățenilor li se recomandă să evite zona, din cauza degajărilor masive de fum.

#BREAKING: Reports of at least 2 killed in National Guard cargo plane crash near #Savannah airport, according to county EMA officials https://t.co/ALW5kSnFpI pic.twitter.com/ziFxJSqUl0 — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) May 2, 2018

Avionul-cargo aparținea Forțeor Aeriene ale Statelor Unite și se afla „într-o misiune de antrenament.” Pentru moment, Administrația Aviatică Federală nu a făcut niciun fel de precizare, întrucât există un protocol atunci când este vorba despre un incident militar.

Un martor care lucrează în apropierea aeroportului a precizat, pentru CNN, că atunci când avionul s-a prăbușit, „pământul s-a cutremurat de parcă ar fi explodat o bombă”. O altă martoră, Mary Hennessy Cogar a declarat că luminile s-au întrerupt, iar clădirea de birouri în care se afla „s-a cutremurat.”

„Am auzit explozia, iar apoi un zgomot și mai puternic”, a adăugat femeia.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu — IAFF574 Savannah (@IAFF574) May 2, 2018

