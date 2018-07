Un atac rasist comis asupra unei atlete de culoare a șocat Italia: ”Au crezut că sunt prostituată”

Twitter/ Valerio De Cesaris ‏

Daisy Osakue, aruncătoare de disc în vârstă de 22 de ani născută în Italia din părinţi de origine nigeriană, a fost lovită la un ochi de un ou lansat în direcţia ei dintr-o maşină, duminică seara, într-un oraş din nordul Italiei.

În urma incidentului, tânăra a suferit leziuni la corneea ochiului stâng, dar luni a ieşit din spital şi speră să poată participa la campionatele europene de săptămâna viitoare de la Berlin.

"Am căzut la pământ şi am simţit lichidul, am fost îngrozită la ideea că ar fi putut fi acid", a relatat Daisy Osakue pe canalul Sky TG24. ”Au crezut că sunt prostituată” a mai spus sportiva, potrivit Il Giornale.

Weekendul a fost marcat deja de o altă agresiune soldată cu moartea unui marocan de 43 de ani, urmărit cu maşina de italieni care îl bănuiau că e hoţ, într-un orăşel la sud de Roma.

Valerio De Cesaris, profesor universitar, susține că de la începutul lunii iunie, s-au inregistrat cel putin 30 de atacuri rasiste în Italia.

Atacul asupra lui Daisy Osakue a declanșat și un scandal politic. Ministrul de interne Matteo Salvini a luat atitudine în faţa detractorilor săi, care îl acuză că alimentează un climat de intoleranţă într-o ţară confruntată cu o serie de incidente cu conotaţie rasistă.

"Orice agresiune va fi pedepsită şi condamnată, voi fi mereu de partea celor care sunt victime ale violenţelor", a declarat Salvini, liderul formaţiunii de extremă dreapta Liga.

"Desigur, imigraţia în masă permisă de stânga pe parcursul ultimilor ani nu a ajutat, de aceea sunt preocupat de oprirea traficanţilor şi a migranţilor clandestini", a continuat el. "Alertă de rasism în Italia? Să nu vorbim prostii!", a adăugat ministrul de interne şi vicepremier italian, urându-i totodată tinerei atlete refacere rapidă.

