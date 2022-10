Un aliat strategic al Rusiei îl avertizează pe Putin să nu trateze țările din Asia Centrală ca pe fosta Uniune Sovietică

Declarația lui Rahmon a fost făcută în timpul summitului Rusia-Asia Centrală de vineri, organizată în capitala Kazakhstanului, Astana. La ea au participat liderii din Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Turkmenistan, Uzbekistan și Tadjikistan.

În timpul evenimentului, Rahmon i s-a adresat președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu relațiile dintre Rusia și țările din Asia Centrală, în special Tadjikistan. El a spus că Dușanbe a respectat mereu Moscova și dorește același respect în schimb.

„Atunci, ca și acum, nu s-a acordat atenție popoarelor mici”

„Am fost martori împreună cu voi cum s-a prăbușit [Uniunea Sovietică]. Atunci, mă veți scuza, ca și acum, nu s-a acordat atenție republicilor mici, popoarelor mici. Tradițiile, obiceiurile, orice altceva, nu au fost luate în considerare”, a spus președintele Tadjikistanului.

„Am cerut Ministerului rus de Externe ca Rusia să participe cel puțin la nivel ministerial, am vorbit chiar cu dumneavoastră. Asta merită Tadjikistanul, un partener strategic? Da, suntem națiuni mici. Nu suntem 100-200 de milioane, dar avem cultură și vrem să fim respectați. Am făcut ceva greșit? Am salutat pe cineva în mod nepotrivit?”, a mai spus el.

„Vladimir Vladimirovici, cererea noastră este să nu existe nicio politică față de Asia Centrală ca față de fosta Uniune Sovietică. Fiecare țară are propriile sale probleme, propriile întrebări, propriile tradiții și obiceiuri. Trebuie să lucrăm cu fiecare dintre republici separat”, a concluzionat Rahmon.

