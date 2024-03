Un aliat al lui Putin a cerut atacuri nucleare asupra a trei state NATO. Care sunt țintele propuse la Moscova

Prezentatorul televiziunii de stat Vladimir Solovyov, una dintre cele mai importante figuri din mass-media susținută de Kremlin, a propus, în direct, ca Rusia să atace cu arme nucleare Franța, Germania și Statele Unite, state membre NATO.

Julia Davis, de la publicația The Daily Beast, a distribuit vineri un fragment din emisiune pe X, fostul Twitter.

"Experții din emisiunea lui Vladimir Solovyov au punctat ce orașe occidentale ar trebui să fie primele vizate de lovituri nucleare. Câteva dintre alegerile lor de top: Paris, Marsilia, Lyon, Hamburg, Munchen sau Garmisch-Partenkirchen și Statele Unite în general", a scris Davis, potrivit Newsweek.

Pundits on Vladimir Solovyov's show pontificated which Western cities should be the first to be targeted with nuclear strikes. Some of their top choices: Paris, Marseille, Lyon, Hamburg, Munich or Garmisch-Partenkirchen and the United States in general.https://t.co/mHdrCemaNb