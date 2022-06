Un adolescent și-a făcut singur o pușcă folosind o imprimantă 3D. Arma poate trage 15 gloanțe dintr-o apăsare pe trăgaci

Autoritățile din vestul Australiei au găsit pușca împreună cu alte arme în urma execuției unui mandat de percheziții la casa băiatului de 18 ani, la începutul lunii iunie.

„Deși această armă de foc seamănă cu o jucărie, poate cauza prejudicii grave în comunitatea noastră,” a spus detectivul de rang înalt Blair Smith, citat de CNN.

„Este foarte îngrijorător că acest bărbat a fost capabil să fabrice această armă de foc acasă cu o imprimantă 3D și alte materiale ușor de găsit,” a adăugat Smith.

Police have confiscated Western Australia's first 3D-printed gun, able to fire real bullets and allegedly belonging to a teenager. @oliviadonald9 #9News pic.twitter.com/LnXPrmRI9U