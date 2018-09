Un actor din serialul Sons of Anarchy a murit la vârsta de 48 de ani

Getty

Actorul Paul John Vasquez, cunoscut pentru rolul din serialul ”Sons of Anarchy”, a murit la vârsta de 48 de ani.

Potrivit unor surse citate de TMZ, cauza morții ar putea fi un infarct.

Trupul neînsuflețit a fost găsit de tatăl său, în locuința lor din San Jose, California. Vasquez era inconștient, iar paramedicii chemați de urgență nu l-au mai putut resuscita.

'Sons of Anarchy' Actor Paul John Vasquez Dead at 48 https://t.co/KNoIUGGezh — TMZ (@TMZ) September 26, 2018

Actorul a avut roluri minore în mai multe seriale de succes, precum ER, How I Met Your Mother, Justified, CSI:NY și Sons of Anarchy, dar și în filmul Ghost Rider: Spirit Of Vengeance.

Cauza morții nu a fost încă stabilită oficial.

Citește și Will Smith şi-a serbat împlinirea a 50 de ani sărind în gol în Marele Canion

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer