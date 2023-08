Un actor din serialul pentru copii „Hannah Montana” a fost arestat, după ce a furat o pungă de chipsuri

Actorul a devenit cunoscut după ce a jucat rolul lui Oliver Oken în serialul „Hannah Montana”, alături de Miley și Billy Ray Cyrus.

Poliția a fost chemată, sâmbătă, la un hotel din Texas unde tânărul de 32 de ani ar fi comis furtul. Când a fost rugat să plătească pentru punga de chipsuri, Musso ar fi refuzat și ar fi adresat injurii, scrie BBC.

Mitchel Musso has been arrested for public drunkenness, theft, and more, TMZ reports. pic.twitter.com/xwBCDbOn4E