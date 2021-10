Un actor deosebit de popular a murit în India. Fanii au împânzit străzile, polițiștii au intervenit în forță

Birourile şi magazinele din capitala tehnologică a Indiei, oraşul Bengaluru, au fost închise vineri şi numeroase echipaje de poliţişti au fost trimise pe străzi pentru a ţine sub control mulţimile de fani, în contextul în care autorităţile locale se aşteaptă la acte de violenţă, după ce actorul deosebit de popular a murit în metropola indiană, informează Reuters.

Televiziunile locale au arătat imagini cu mulţimi numeroase de fani care se îndreptau spre spitalul în care actorul era internat, precum şi echipaje de poliţişti care interveneau în forţă încercând să îi oprească.

Vedetele de film sunt venerate în India, aproape într-o manieră obsesivă, şi chiar morţile naturale ale unor actori celebri au cauzat proteste violente în trecut, în timp ce fanii îndureraţi încercau să se împace cu ideea morţii idolilor lor.

Mortal remains of #PuneethRajkumar will be kept at Kanteerva Stadium for public viewing. There is a ban on sale of liquor in Bengaluru for two night as a precautionary measure. Intensive patrolling is being conducted to ensure no untoward incident occurs: DCP Central #Bengaluru pic.twitter.com/J2aQ8UAmNY