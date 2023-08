Ultimul videoclip cu Prigojin în viață. În mod ironic, liderul Wagner a vorbit chiar despre asasinarea sa | VIDEO

Se bănuiește că videoclipul a fost înregistrat cu câteva zile înainte de moartea lui Prigojin și se vede și faptul că metadatele videoclipului au fost șterse.

În imaginile publicate de canalul Nexta TV îl putem vedea pe liderul Wagner într-un SUV blindat, în timp ce se deplasa prin Africa, iar el a vorbit despre zvonurile cu privire la lichidarea sa, dar a asigurat că totul era bine.

„Pentru cei care discută dacă sunt în viață sau nu, cum mă simt... Este weekend, a doua jumătate a lunii august 2023, sunt în Africa. Fanii care discută despre lichidarea mea, viața intimă, câștigurile sau orice altceva, de fapt, totul este bine”, spune #Prigozhin în videoclip.

