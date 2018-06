Ultimul video publicat de Anthony Bourdain cu doar câteva zile înainte să se sinucidă

Getty

Imagini publicate pe Twitter îl arată pe regretatul maestru bucătar şi prezentator TV Anthony Bourdain râzând și petrecând alături de colegi cu doar o săptămână înainte de sinucidere.

Ultimul video postat pe contul său de Twitter, în urmă cu o săptămână, îl arată pe Anthony Bourdain petrecând fericit alături de iubita lui Asia Argento și regizorul Christopher Doyle împreună cu care lucra la episoade noi din "Parts Unknown" pentru CNN.

Television production is a tough business. Prior preparation prevents piss poor performance . On location with director @AsiaArgento and DP @dukefeng52 Chris Doyle in Hong Kong TONIGHT @PartsUnknownCNN pic.twitter.com/0od1mtOmsv — Anthony Bourdain (@Bourdain) June 3, 2018

Bourdain și-a pus capăt zilelor, în camera sa de hotel, în Franța. Potrivit CNN, cauza decesului este sinucidere prin spânzurare. Trupul lui a fost găsit într-o cameră de hotel din Strasbourg, un oraş din Franţa, unde celebrul chef american se afla pentru a pregăti următorul episod din emisiunea pe care o prezenta pe CNN, a precizat postul TV.

"Cu o tristeţe extraordinară, suntem în măsură să confirmăm moartea prietenului şi colegului nostru Anthony Bourdain", se afirmă în comunicatul difuzat de CNN.

"Dragostea lui pentru aventură, prieteni noi, mâncăruri şi băuturi noi şi poveştile remarcabile culese din lumea întreagă l-au făcut să devină un povestitor unic. Talentele sale nu au încetat niciodată să ne uimească şi ne va fi foarte dor de el. Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă acum către fiica lui şi familia lui în această perioadă dificilă", au adăugat reprezentanţii postului CNN în acelaşi comunicat.

Anthony Bourdain a fost descoperit decedat în camera sa de hotel de un bun prieten al lui, francezul Eric Ripert, coproprietarul şi bucătarul principal de la Bernadin, unul dintre cele mai renumite restaurante din Statele Unite.

Având studii în domeniul gastronomiei, Anthony Bourdain a petrecut mai multe decenii lucrând în restaurante de lux, în special în Brasserie Les Halles, un restaurant francez din Manhattan.

Anthony Bourdain a început să devină cunoscut în 1999, când revista The New Yorker a publicat un articol al său, intitulat "Don't Eat Before Reading This", pe care maestrul bucătar l-a dezvoltat apoi într-o carte apărută în 2000, "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly". În acea carte, Bourdain relatează evenimente insolite din culisele gastronomiei, cu o tuşă rock'n'roll care caracterizează viaţa din New York şi numeroasele excese ale acesteia.

Şi-a creat imaginea unui aventurier, liber cugetător, epicurian şi umanist, iar această imagine l-a însoţit până la sfârşitul vieţii.

Cariera de scriitor şi de prezentator de televiziune l-au ajutat să devină cunoscut în rândul publicului larg.

A început să prezinte emisiuni de televiziune, mai întâi pe Food Network şi Travel Channel, apoi s-a alăturat în 2013 echipei de la CNN, unde a prezentat emisiunea "Parts Unknown".

Cu o voce gravă şi un şarm natural, Anthony Bourdain a vizitat în cadrul acestei emisiuni numeroase ţări, în căutarea autenticităţii şi dorind să celebreze tradiţiile culinare din cele mai variate zone ale lumii.

Era cunoscut şi pentru angajamentele sale sociale, în special împotriva hărţuirii sexuale din restaurante şi în favoarea deschiderii culturale şi a integrării.

Avea de mai multe luni o relaţie cu actriţa italiană Asia Argento, pe care a susţinut-o în "cruciada" sa împotriva producătorului de film Harvey Weinstein, pe care l-a acuzat de viol.

Decesul lui Bourdain reprezintă a doua sinucidere din această săptămână a unei personalităţi americane. Creatoarea de modă Kate Spade, care şi-a construit un veritabil imperiu în industria modei, în special în domeniul poşetelor şi accesoriilor, a fost găsită decedată în apartamentul ei din New York, marţi, tot în urma unei sinucideri.

Rata sinuciderilor a crescut în aproape toate statele americane din 1999 până în 2016, potrivit statisticilor oficiale publicate joi de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Aproape 45.000 de persoane s-au sinucis în Statele Unite în 2016, fapt pentru care sinuciderea a ajuns în topul primelor trei cauze de deces din această ţară, alături de maladia Alzheimer şi supradozele de droguri şi medicamente.

Sinuciderile au înregistrat cea mai mare creştere în rândul persoanelor americane cu vârste cuprinse între 45 şi 64 de ani, potrivit aceluiaşi raport publicat de CDC. Specialiştii recomandă autorităţilor să adopte o abordare mai largă în ceea ce priveşte prevenţia, inclusiv prin creşterea sprijinului financiar acordat de către stat, sprijinirea familiilor şi a prietenilor după o sinucidere şi identificarea şi ajutorarea persoanelor care prezintă riscuri sporite de sinucidere.

