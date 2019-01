Ultimul mesaj al unui deținut condamnat la moarte înainte să se sinucidă. Și-a motivat gestul

Unul dintre cei mai cunoscuți criminali din SUA a fost găsit mort în celula sa din penitenciarul din Nevada, SUA. Execuția lui trebuia să aibă loc în iulie 2018, dar a fost amânată.

Scott Dozier s-ar fi spânzurat sâmbătă cu cearșaful de o gură de aerisire, conform CNN.

Dozier, în vârstă de 48 de ani, trebuia să fie executat cu o injecție letală care nu mai fusese folosită până atunci. Un judecător a amânat însă execuția, din cauza îngrijorărilor legate de una dintre substanțele care intrau în compoziția injecției letale.

Dozier a fost condamnat pentru uciderea lui Jeremiah Miller, care a fost omorât și dezmembrat, în 2002. Rămășițe din trupul acestuia au fost descoperite într-o valiză aruncată într-un coș de gunoi din Las Vegas. De asemenea, Dozier a primit o condamnare și pentru că a ucis o altă persoană, al cărei cadavru a fost descoperit îngropat în deșertul din Arizona.

Înainte să-și ia viața, Dozier a lăsat un ultim mesaj, publicat de mirror.co.uk.

Câteva dintre afirmațiile deținutului:

”Viața mea nu mai merită trăită. Nu pot să mă mișc câțiva metri fără să-mi spună cineva unde să mă duc sau nu. Sunt 48 de celule și 48 de condamnați la moarte, trebuie să trăiesc printre criminali și să vorbesc despre cum să violezi pe cineva.

Am fost condamnat în Nevada pentru uciderea unui bărbat de 22 de ani, pe care l-am tranșat. El era un „coleg” criminal. Societatea mă tratează acum la fel ca pe monștri ăia nenorociți.

Am o nepoată, are doi ani, dar am refuzat să o văd. Când voi fi mort vreau să-și imagineze cine sunt, nu să-și amintească un bărbat pe care l-a întâlnit într-o închisoare.

Am explicat familiei că este ca și cum aș avea cancer și nu vreau tratament.

Am făcut tot posibilul să mă asigur că statul Nevada mă va ucide, dar nu mi-a plăcut ideea de a folosi medicamente dubioase. Aș preferat să fiu împușcat și să-mi privesc călăul direct în ochi.

Ocazional mă tund și fac exerciții fizice, dar asta nu e viață. Nu pot avea relații intime, totul în viața mea este la un minim necesar.

Acum ultimele mele clipe se apropie, dar nu voi da nimănui satisfacția de a spune ceea ce s-a întâmplat cu cei doi bărbați care au murit. Dar îmi pare rău sincer de familiile lor.

Cred că trebuie să stai în picioare, nu să trăiești în genunchi. Acum eu, Scott Dozier, spun: Să terminăm treaba. Adio.”

